بمعدل نمو 16.5%.. #السعودية السوق الأكبر لـ #لأمن_السيبراني بالشرق الأوسط

استطاعت المماكة في خطوة جديدة تؤكد نجاحها ، في اجتذاب الشركات العالمية لتأسيس مقار إقليمية، والتوسع في أعمالها، لمواكبة النمو الهائل الذي تشهده البلاد.

ووضعت المملكة أولويات في 2020 بتخصيص ميزانية تصل إلى 102 مليار ريال (27.8 مليار دولار) للأمن والمناطق الإدارية بما في ذلك الأمن السيبراني.

ويدعم التوسّع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يعدّ أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030، ويهدف إلى تعزيز التقنيات في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية.

وتعدّ المملكة العربية السعودية سوقاً محوريًا في خطط توسع دراجوس في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل خططها تزويد الشركات والمؤسسات في المنطقة بأحدث تقنيات وخدمات الأمن السيبراني الصناعي؛ بهدف تعزيز قدراتهم على الاستجابة ومواجهة التهديدات السيبرانيّة، مع الاستمرار في تطوير وتدريب المواهب والكفاءات المؤهلة على بيئة أنظمة التحكم الصناعي، والتقنيات التشغيلية بما يحقق النجاح لقاعدة عملائها الكبيرة في جميع أنحاء العالم.

وقال بروس نيفن، الرئيس التنفيذي للإستثمار في شركة أرامكو لمشاريع الطاقة: “يشكّل الأمن السيبراني أولوية قصوى للشركات والمؤسسات في المنطقة، ومثلما هو الحال في بقية العالم، تبحث هذه الشركات عن شريك في الأمن السيبراني يدرك التحديات الفريدة التي تواجه البيئات الصناعية، ويمتلك فهماً قوياً للتهديدات التي تؤثر على التقنيات التشغيلية”. وأضاف: “وجدنا الشريك الأمثل في شركة دراجوس، واستثمرنا معهم؛ تأكيداً لثقتنا بهم، ويسعدنا أن نشهد توسّعها، وزيادة حضورها؛ لتدعم تعزيز قدرات الشركات والمؤسسات في المنطقة؛ لتأمين البنية التحتية الصناعية للمعلومات التي تخدم مجتمعاتنا، وتسهم في الاقتصاد العالمي”.

ونظراً للمكانة الجيوسياسية المميزة التي تتمتع بها المملكة، والانتعاش الذي تشهده في شتى المجالات؛ فإنها تقع عرضة لجميع أساليب التهديدات السيبرانية مثل: برامج الفدية الضارة، بالإضافة الى التهديدات التي تؤثر على أمن المعلومات، وبيئات التقنيات التشغيلية في المنطقة.

وقد أحرزت المملكة تقدماً مسبوقاً في قطاع الأمن السيبراني، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميًا بين 193 دولة في محور التحسن المستمر في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2021 بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، لتقفز بذلك 11 مرتبة مقارنة بنتيجتها في 2018م. وأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030 حيث كان ترتيبها 46 عالميًا في نسخة المؤشر للعام 2017م.

وبحسب تقرير صارد من MarketsandMarkets في يونيو 2020، يتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنويّ مركب قدره % 16.5بين عامي 2018 و 2023 ؛ ليصبح بذلك السوق الأكبر للأمن السيبراني في الشرق الأوسط.