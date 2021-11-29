انطلاق #مهرجان_الملك_عبد_العزيز_للإبل6 بفردي المجاهيم .. و”ابن حثلين: موعودون بكرنڤال تنافسي

انطلقت اليوم الاثنين أول الأشواط المشاركة في منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة والذي ينظمه نادي الإبل في الصياهد الجنوبية للدهناء على أن تبدأ فعاليات المهرجان واستعراض أول الإبل المشاركة أمام لجنة التحكيم النهائي بعد غد الأربعاء في الأول من شهر ديسمبر .

ووسط حضور جماهيري كبير رافق فرديات أول الأشواط المشاركة من فئة فردي المجاهيم (دق –جل) قبل دخولها لأرض المهرجان الذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى العالم ويجمع آلاف من ملاك الإبل من السعودية ودول الخليج والدول العربية وبعض المشاركين من دول العالم ، حيث سيتم يتم عرض الفرديات المشاركة اليوم على لجان التحكيم الأولية ومن ثم العرض النهائي أمام الجمهور بالمدرجات ولجنة التحكيم النهائية بعد غداً الأربعاء.

واستبق نادي الإبل المنافسات بإنهاء مراحل استقبال طلبات المشاركة منذ وقت مبكر تمهيداً للإدراج في منافسات فئات “الألوان” الأساسية في الإبل .

وقال مساء اليوم رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين في تغريدة له على تويتر: موعودون 1 ديسمبر بكرنڤال تنافسي كبير لأجمل الإبل في العالم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 الذي استقبل اليوم أول دخوله فئة الفرديات “دق” في لون المجاهيم.

واختتم: عظيم الشكر والامتنان لسمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان على دعمه اللامحدود للقطاع.

هذا وتقام في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العديد من المسابقات والفعاليات التي تهتم بالموروث الشعبي الأصيل أبرزها المزاين ( استعراض جمال الإبل ) وسباقات الهجن والهجيج ومنافسة الطبع، بالإضافة إلى العديد من المسابقات المتنوعة للحمهور .