البنتاجون يصدر تقريرا خاصا بـ”مراجعة الوضع العالمي للعام الجاري 2021″

أصدرت وزارة الدفاع الأميركية تقريرا خاصا بـ”مراجعة الوضع العالمي للعام الجاري 2021″

و أكد تقرير البنتاجون على التركيز على ردع “العدوان” العسكري الصيني المحتمل والتهديدات من كوريا الشمالية

و قررالبنتاجون تنفيذ تعاون إضافي مع الحلفاء والشركاء في المحيطين الهندي والهادئ لتعزيز الاستقرار الإقليمي

ووجه البنتاجون بالقيام بالمزيد من التحليل بشأن متطلبات “التموضع الدائم في الشرق الأوسط، والعمل على تعزيز قوة الردع القتالية الأميركية ضد “العدوان الروسي” وتمكّين الناتو من العمل بفعالية أكثر

و التأكيد على نشر دوري للطائرات في أستراليا وتعزيز البنية التحتية فيها وفي جزر المحيط الهادئ