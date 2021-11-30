كلية المسجد النبوي تبدأ القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣هـ

أعلنت كلية المسجد النبوي عن فتح التسجيل الإلكتروني للطلاب للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣هـ في أقسام القرآن وعلومه والشريعة والعقيدة واللغة العربية والسنة وعلومها ، داعية الراغبين في الالتحاق ببرامجها إلى الاطلاع على الشروط واستكمال تعبئة نماذج البيانات عبر الرابط:

https://twitter.com/info_fopm/status/1464814089394343943?s=24.

وأفادت الكلية أن من شروط القبول أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وأن لا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات ويجوز للمجلس التعليمي الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.

وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يجتاز بنجاح اختبار القبول والمقابلة الشخصية وأن يكون لائقا طبيا وحاصلا على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة.

وأن يكون سعودي الجنسية أو حاصلا على إقامة نظامية مع موافقة مرجعة، وأن لا يكون قد سبق طي قيده من الكلية لأسباب أكاديمية أو تأديبية أو سبق طي قيده من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.