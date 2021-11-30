النقابة_العامة_للسيارات تؤهل #الكوادر_النسائية في خدمة ضيوف الرحمن

أنهت النقابة العامة للسيارات تحت إشراف وزارة الحج والعمرة أمس، برنامج تأهيل الكوادر النسائية وتوظيفهم في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك في مجال العلاقات العامة والإعلام والتخطيط الإستراتيجي والمحاسبة المالية؛ إضافة إلى إدارة بعض المهام الإدارية بما يتناسب مع دورهم مع الأخذ في الحسبان بتوفير البيئة الملائمة التي تحقق المخرجات المطلوبة بكل احترافية.

وأوضحت النقابة أنه منذ إنشائها قبل ما يقارب سبعة عقود؛ وهي تعمل جاهدة لخدمة ضيوف الرحمن؛ مع شركاء النجاح بتسخير جميع الإمكانات, وتسعى إلى تطوير مهامها في كل عام إيماناً منها بدورها البارز الذي يُعد الشريان في خدمة ضيوف الرحمن ومع بداية الألفية واكبت النقابة العديد من التحولات التي أظهرت دورها البارز الذي تقوم به.

وأكدت أنها من ضمن المنشآت والجهات التي تخدم حجاج بيت الله الحرام، بل وتتخذ المبادرات التطويرية لمواكبة كل ما من شانه الارتقاء بمجال تقديم الخدمة.