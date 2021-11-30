تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 188.25 ريال

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، بالتزامن مع انخفاض المعدن الأصفر بالبورصات العالمية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، إلى نحو 215.14 ريال (57.34 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات الثلاثاء في السعودية، إلى نحو 188.25 ريال (50.18 دولار)

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في باكورة تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، إلى نحو 161.36 ريال (43.01 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.50 ريال (33.45 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، انخفض إلى نحو 6691 ريالًا (1783 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 1506 ريال (401.42 دولار).