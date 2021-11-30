المسند: كتلة باردة ستتوغل في أجواء #المملكة

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، الدكتور عبد الله المسند، عن كتلة باردة ستتوغل في أجواء المملكة لتصل إلى حائل بحلول يوم الخميس المقبل.

وأضاف أن هذه الكتلة ستصل أيضا إلى القصيم ثم مناطق الرياض والغربية والشرقية، لافتا إلى أن يوم غد (الأربعاء) سيكون أول أيام المربعانية، وذلك وفقا لحساب ابن بسام الفلكي.

وأوضح أن موعد دخول المربعانية يختلف من حساب لآخر، حيث يقع الاختلاف ما بين 1 ديسمبر حتى الـ7 من نفس الشهر.

وأشارإلى أن دخول المربعانية يتزامن مع هبوط بدرجات الحرارة في المنطقة الشمالية، متوقعًا أن تكون ذروتها يوم الجمعة المقبلة.

ونوه بأن طقس اليوم (الثلاثاء)، يشهد استقرارا في معظم المناطق، عدا نشاط في الرياح السطحية بمنطقة مكة المكرمة وطريف وما حولهما.

ولفت “المسند” إلى أن الليل لا يزال يطول ويأخذ من حصة النهار بمقدار 38 ثانية يومياً، ويتناقص الأخذ يومياً حتى يتوقف في 22 ديسمبر أي بعد 21 يوماً.