عاجل.. طائرات التحالف تدمر موقعاً للحرس الثوري الإيراني في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، فجر اليوم الثلاثاء، أنه استهدف موقعاً سرياً لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء.

وقال التحالف، في بيان، إنه دمر موقعاً لتجميع وتخزين الصواريخ الباليستية داخل العاصمة صنعاء، كما دمر ورشا لتجميع الصواريخ الباليستية بقاعدة الديلمي، مرتبطة بمطار صنعاء.

وأكد التحالف أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، أعلن التحالف تنفيذ ضربات جوية لـ”أهداف عسكرية مشروعة” تابعة لميليشيا الحوثيين في صنعاء.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكد أن العملية : تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف قد قال أمس الأول الأحد إن مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله.

وأشار إلى أن الميليشيا تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود.