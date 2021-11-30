زلزال بقوة 5.1 درجة غربي #تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن وكالة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” القول، في بيان، إن الزلزال وقع في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 3.97 كيلومتر تحت سطح البحر، وعلى مسافة 56.18 كيلومتر من منطقة أورلا.

وأفاد والي إزمير ياووز كوشغر، في بيان، بأن الزلزال لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر مادية حتى الآن.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين، كما وقع في نهاية أكتوبر من العام الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء “سفري حصار” بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا وإصابة 1034 آخرين.