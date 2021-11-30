تراجع #الأسهم_السعودية 150 نقطة ليتداول قرب مستوى 10650 نقطة.

تراجعت الأسهم السعودية خلال مطلع جلسة اليوم الثلاثاء بنحو 1.5 في المائة والتي تعادل 150 نقطة ليتداول المؤشر العام قرب مستوى 10650 نقطة.

في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 400 نقطة، حيث توقع الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا أن اللقاحات الحالية ستكون أقل فعالية بالنسبة لأوميكرون.

ويأتي تراجع السوق بضغط من هبوط أسهم “البنوك” و”البتروكيماويات”، وكذلك “الطاقة” خلال التعاملات.

وهبطت أسهم مصرف الراجحي وكذلك سابك بأكثر من 3 في المائة، في حين يتداول سهم أرامكو السعودية على ثبات.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو شركة 63 باللون الأخضر مقابل 129 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 13 شركة على ثبات.