السودان: الإصلاح الوطني يشيد بجهود الدعم السريع في التصدى لتجار البشر ومهربي الأسلحة والمخدرات

تدخلت قوات الدعم السريع السودانية لإيقاف نشاطات مهربي البشر وعصابات الهجرة الغير منظمة وتجار الأسلحة والمخدرات والتي تنشط عبر الحدود السودانية الليبية وغيرها من المناطق الأخرى.

وأشاد حزب الإصلاح الوطني السوداني بالمجهودات العملاقة التي تقوم بها قوات الدعم السريع في تأمين الأراضي السودانية ووقف نشاطات مهربي البشر وعصابات الهجرة الغير شرعية وتجار الأسلحة والمخدرات والتي تنشط عبر الحدود السودانية.

وفي تصريحات صحافية لـ”الوئام” أكد عثمان صلاح رئيس الحزب أن قوات الدعم السريع السودانية كشفت عن نشاط متقدم لجماعات مسلحة على الحدود السودانية الليبية حيث أغارت على قاعدة للقوات يوم السبت الماضي ما أدى لمقتل 3 من الدعم السريع.

وكانت قوات الدعم السريع قد أنشأت قاعدة “شفرليت” على الحدود السودانية الليبية -650 كلم غرب دنقلا- للتصدي للأنشطة غير المشروعة خاصة الاتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات وتعرضت هذه القاعدة لهجوم مسلح من جماعة وصفت بأنها متفلتة ما أدى لمصرع ضابط واثنين من الجنود.

وأكد صلاح خلال تصريحاته إن الجماعات المسلحة التي تنشط في الحدود عملت على زيادة عتادها العسكري بعد استمرار تصدى قوات الدعم السريع لها.

وثمن صلاح المجهودات العملاقة لقوات الدعم السريع في تأمين الحدود السودانية مؤكدا أن المهددات في الحدود السودانية الليبية التشادية المشتركة تتمثل في تهريب السلع والمواشي وتجارة المخدرات وتهريب البشر ونشاط جماعة التبو الليبية وتهريب العربات غير المقننة وتسلل بعض العناصر الإرهابية.