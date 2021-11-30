أرامكو تعزز بيئة الأعمال بمكة المكرمة

اجتمع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، بممثلي شركة أرامكو السعودية، وذلك بحضور وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض مبادرة المطابخ السحابية بمكة المكرمة، إحدى المبادرات التي تسهم في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين في قطاع الأغذية والمشروبات بصفة مستدامة.

ويذكر أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو إيجاد وتمكين فرص عمل جديدة للمواطنين، والإسهام في نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال توفير البيئة المساعدة لتمكين هذا القطاع بما يعود إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

وقد حققت الاستثمارات الجديدة نمواً في السعودية بزيادة سنوية بلغت 20% للربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

ووصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها 575 ترخيصًا جديداً في الربع الثاني من العام 2021، ليسجّل بذلك مستوى مرتفعًا جديدًا للربع الثالث على التوالي.

كانت المشاريع المشتركة مع الشركات السعودية تستحوذ على الحصة الأكبر من التراخيص في الربع الثاني من العام، وحصلت على 46% من مجمل التراخيص الجديدة.

جاء ذلك في تقرير موجز الاستثمار ” صيف 2021″ الصادر عن وزارة الاستثمار اليوم، الذي تناول أهم مستجدّات المستثمرين في مختلف القطاعات، وأبرز مستجدّات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وعرض المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة، إضافةً إلى أبرز الفرص الاستثمارية على منصة “استثمر في السعودية”.

وأشار تقرير الربع الثاني لعام 2021 إلى إنجازات المستثمرين، أبرزها إبرام “أرامكو” السعودية صفقة بُنى تحتية بقيمة 12.4 مليار دولار مع ائتلاف دولي من المستثمرين، إضافةً إلى أبرز مشاريع الاستثمار في قطاعات السياحة، والطاقة، والترفيه، والصناعة والتصنيع، والتعدين والمعادن، والتعليم، والخدمات المالية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، وريادة الأعمال والابتكار، والتجزئة.