الاتحاد_الآسيوي: زيادة عدد الأجانب في دوري الأبطال

صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على توصية لجنة المسابقات باستبعاد سقف «3+1» لعدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في القائمة الأولية لكل فريق خلال نسخة عام 2022 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وهذه الخطوة تفتح المجال أمام تسجيل أي عدد من اللاعبين الأجانب في كل فريق استنادا إلى تعليمات تسجيل اللاعبين في الدوري المحلي، وكذلك تم رفع عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم في القائمة الأولية لكل فريق من 30 إلى 35 لاعباً.

ووفقا لما ذكرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني اليوم (الثلاثاء)، فقد حظيت المقترحات الجديدة لصيغة عدد اللاعبين الأجانب «4+2 أو 5+1 أو 5+2» بدعم واسع من قبل لجنة المسابقات واللجنة الفنية في الاتحاد، ومن المرجح يتم إصدار قرار بهذا الشأن مطلع عام 2022 وبحيث يبدأ التطبيق اعتباراً من عام 2023.

وأضاف «الآسيوي»: كانت قاعدة «3+1» قد استحدثت عام 2009 وأثبتت فعاليتها من خلال منح اللاعبين الآسيويين المزيد من الفرص للعب مع أندية الدول الأخرى في قارة آسيا، ولكن مع التطور الكبير الذي حققته اللعبة في قارة آسيا خلال السنوات الأخيرة، فقد شعرت لجان الاتحاد بالحاجة لمراجعة هذه القاعدة من أجل تحقيق المزيد من التطوير على مستوى الأندية.

وكان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، قد قال خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد بتاريخ 21 نوفمبر الجاري: أنا سعيد بملاحظة أن مسابقات الاتحاد واصلت النمو، وستكون هناك تغييرات على قواعد اللاعبين الأجانب، وكذلك روزنامة المسابقات، هذه كلها ستكون جزءاً من إستراتيجية الارتقاء بمستوى لاعبينا وأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية على الصعيد العالمي.