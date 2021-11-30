هولندا: رصدنا متحور كورونا الجديد في وقت سابق من نوفمبر

أعلن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، في عينات اختبار تم أخذها في هولندا في وقت سابق من شهر نوفمبر

الجاري.

وقال المعهد في بيان صحفي، إن مراكز اختبار الصحة الإقليمية رصدت المتحور الجديد عندما فحصت عينتين إيجابيتين تم أخذهما يومي الـ 19 والـ 23 من نوفمبر، لافتا إلى أنه سيتم إخطار الأشخاص المعنيين لتعقب المصدر والمخالطين.

ووصل في الـ 26 من نوفمبر الجاري، نحو 600 مسافر إلى مطار سخيبول في أمستردام على متن رحلتين ثم خضعوا لفحوص على مدى ساعات بسبب مخاوف متعلقة بسلالة الفيروس الجديدة إذ تأكدت إصابة 61 منهم بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 14 شخصا مصابون بالمتحور الجديد.

وأوقفت الحكومة الهولندية، جميع رحلات الطيران من جنوب القارة الإفريقية فيما قرر وزير الصحة هوغو دي يونغ، إخضاع المسافرين الذين كانوا في الطريق بالفعل إلى هولندا لفحوصات وحجر صحي عند الوصول.