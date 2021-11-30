جامعة شقراء: ترقية 54 موظفًا وموظفة للمرتبتين “السابعة والعاشرة”

أصدر رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم الثلاثاء الموافق 1443/4/25هـ، قرارًا بترقية 54 موظفًا وموظفة بمختلف كليات وإدارات الجامعة، للمرتبتين “السابعة والعاشرة”.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع من شملهم قرار الترقية، متمنيًا لهم التوفيق والارتقاء الدائم ليكونوا ذخرًا لوطنهم وجامعتهم، وأن يكون ذلك حافزًا لهم لبذل مزيد من الجهد والجد والاجتهاد والتفاني في أداء مهامهم.

وقد شمل بيان الموظفين والموظفات الذين شملهم قرار الترقية الأسماء التالية:

المرتبة العاشرة:

– ناصر بن عقيل بن فليان الحربي

– محمد بن علي بن صايل السيحاني

– عبدالكريم بن عبدالله بن عبدالرحمن السالم

المرتبة السابعة:

– عبدالله محمد بن عبدالله الغنامي

– فيصل فهد بن عايش الحافي

– إبراهيم عبدالكريم بن صالح النصرالله

– سلمان إبراهيم بن عبدالعزيز المنصور

– إبراهيم صالح معيض الحربي

– عبدالله مبارك بن محمد العتيبي

– سطام نايف بن ناصر العصيمي

– عبدالرحمن بن سعد بن صالح الجميعي

– سماح متعب بن مرضي الحارثي

– نواف منصور غبيشان الحربي

– عبدالإله عبدالعزيز بن عبدالله البراهيم

– فاطمة عبدالله عثمان الطخيس

– بدر سفر سويفر المطيري

– عبدالله عبدالعزيز بن عبدالله العريفي

– زكريا بن حبيب بن علي آل فردان

– لمياء عبدالعزيز بن سعد السعد

– محمد علي بن صالح الرقراق

– محمد مفرح بن حمود الحربي

– عبدالله هلال رثعان الحربي

– عبدالرحمن سعد محمد الفوزان

– خالد عبدالعزيز عبدالله أبو عباة

– رائد عبدالعزيز بن عثمان العنقري

– نوره سليمان عبد العزيز الباحسين

– فهد لافي بن معتق الحربي

– نواف بن رجاالله بن شارع العصيمي

– حمد عبدالله حمد الفهيد

– تركي صقر بن حوري العنزي

– ريم صالح بن عبدالله الرقراق

– إبراهيم عبدالله بن إبراهيم بن هويمل

– عبدالرحمن منصور ناهض الحمادي

– عائش منيف بن نايف العتيبي

– فهد حماد بجاد العتيبي

– فوزية عون الله بن حامد المطيرى

– سعد عبدالله إبراهيم الصالح

– عبدالعزيز مطلق بن محسن العتيبي

– سارة سعود عبدالله الربيعة

– حمود سالم حمد آل سعد

– فيصل عبدالله بن علي السيحاني

– أحمد إبراهيم بن ناصر الغنام

– تغريد عبدالرحمن بن محمد أباحسين

– وضحى مترك بن طهيف القحطاني

– نواف عبدالله علي حمدي

– عبدالله محمد بن عبدالعزيز الزاحم

– وليد حمود بن خالد العتيبي

– إبراهيم بجد إبراهيم العتيبي

– عبدالهادي عبدالله بن عبدالرحمن المظاهر

– عمر بن محسن بن دحيم العتيبي

– عبدالرحمن ذيب عبدالرحمن العصيمي

– خالد فرج بن محمد القحطانى

– عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المنصور