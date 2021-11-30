الأخضر بالزي الأبيض ضد الأردن في كأس العرب غدا

يفصلنا يوم واحد عن مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة، والتي تأتي بقائمةِ بديلة عن المنتخب الأول الذي شارك في التصفيات الاسيوية، طموح كبير لتحقيق نتائجَ ايجابية بعيدا عن مدى الرغبة في تحقيق البطولة من عدمها.

ولفت حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم الاتفاق على ارتداء الأخضر للزي الأبيض في مباراته المقبلة ضد الأردن.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأردني المقرر إقامتها، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العرب فيفا قطر 2021.