بريطانيا تسجل 14 إصابة بـ”أوميكرون”.. والجيش يتدخل لتوزيع اللقاحات

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 14 إصابة على الأقل بمتحور “أوميكرون”، وذلك بعد اكتشاف خمس حالات أخرى من أحدث سلالة لفيروس كورونا في اسكتلندا.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن رئيسة وكالة الأمن الصحي البريطانية الدكتورة جيني هاريس، حذرت الوزراء من أنه “من المحتمل تسجيل المزيد من الإصابات بهذا المتحور خلال الأيام المقبلة”.

بدوره، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون: “سنعمل على تعزيز اللقاحات في المملكة المتحدة.. وسيتم نشر 4 آلاف جندي للمساعدة في عمليات التطعيم ضد كورونا.. وحان الوقت لتناول الجرعة المعززة في بريطانيا”.