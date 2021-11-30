بجوائز 250 مليون .. انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل غداً

تنطلق غذاً الأربعاء فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، الذي ينظِّمه نادي الإبل ويقام في الصياهد الجنوبية .

وشهدت هذه النسخة من مهرجان الملك عبدالعزيز رفع قيمة جوائزه لتصل إلى 250 مليون ريال واطلاق أكثر من 70 شوطاً تمت جدولتها على مدار 43 يوماً متواصلة تتضمن منافسات متنوعة في فئات المهرجان “المجاهيم والمهجنات والسواحل والأصايل والشقح والوضح والشعل والصفر والحمر، وفردي دق وجل ومفاريد وقعدان، إضافة إلى مسابقات كأس النادي وشلفا ولي العهد وسيف الملك وبيرق المؤسس ونخبة النخبة والفحل وإنتاجه والشوط المفتوح للنساء والشوط المفتوح الدولي ومنافستي الطبع والهجيج”.

وتضمنت الاستحداثات رفع عدد مسابقة “الفحل وإنتاجه” إلى 15 متناً بينها قعود، على أن تكون 10 من سن ثنية وأقل، والخمس المتبقية السن مفتوح على ألا يقل عن مفرود ، كما استحدث في هذه النسخة لجنة عليا للاستئناف حيث يتاح لجميع المشاركين إستئناف النتائج.

و أضافت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل العديد من المنافسات في هذه النسخة تضمنت مسابقة ” راعي الشداد وشوط النساء المفتوح في فئة الفردي لون المغاتير ، وشوط مفتوح دولي لفئة الفردي لجميع فئات المغاتير

وجاء للمرة الأولى مسابقة جديدة للإبل الساحلية، كذلك تم اعتماد مسابقة جديدة لفئة القعدان كذلك تم رفع قيمة جائزة مزاين الأصايل لتكون جائزة “الجمل أصايل” مساوية لجائزة كأس النادي، وجائزة الفردي “دق وجل أصايل” مساوية لجائزة دق وجل جميع الألوان الأخرى.