“الطيران المدني” و”سيسكو” توقعان مذكرة تفاهم في مجال الابتكار التقني

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو العربية السعودة المحدودة “سيستمز”، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ونائب رئيس شركة سيسكو الدكتور جي ديدريتش.

ووقع المذكرة التي جرت مراسمها في مقر الهيئة بالرياض، من جانب الهيئة مساعد رئيس الهيئة للتقنية والتحول الرقمي المهندس عبدالله بن فهد الشايع، فيما وقعها من جانب الشركة المدير التنفيذي لشركة سيسكو في المملكة العربية السعودية الأستاذ سلمان بن عبدالغني فقيه.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني بتعزيز نطاق التعاون في مجال التقنية والتحول الرقمي الذي تحرص الهيئة على تفعيله مع المؤسسات والشركات الدولية المتخصصة في المجالات التقنية المتقدمة حرصا منها على مواكبة أحدث ما تحقق من تطور في مجال التحول الرقمي تماشياً مع توجهات رؤوية المملكة 2030.