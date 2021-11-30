بريطانيا تدرج إيران والصين وروسيا ضمن قائمة التهديدات الرئيسية

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مور قوله إن القضايا الأمنية “الأربع الكبرى” التي تواجه الاستخبارات البريطانية هي الدول الثلاث المذكورة، فضلا عن الإرهاب الدولي.

وفي أول تصريح عام له منذ توليه رئاسة جهاز الاستخبارات في أكتوبر 2020، قال مور إن الصين هي “الأولوية القصوى الوحيدة” لجهاز الاستخبارات، حيث زعم أن قيادة البلاد تدعم بشكل متزايد “التدابير الجريئة والحاسمة” لتعزيز مصالحها.

ووصف الصين بأنها “دولة استبدادية ذات قيم مختلفة عن قيمنا”، مشيرا إلى أن بكين تجري “عمليات تجسس واسعة النطاق” ضد المملكة المتحدة وحلفائها، وتحاول “تشويه الخطاب العام واتخاذ القرارات السياسية” وتصدير التكنولوجيا التي تمكن” شبكة السيطرة الاستبدادية “حول العالم.