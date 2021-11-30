شرطة الشرقية تكشف مفاجأة عن فيديو الاعتداء في أحد مكاتب الاستقدام بحفر الباطن

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه اعتداء في أحد مكاتب الاستقدام، فقد أشارت إجراءات الاستدلال للجهات الأمنية بشرطة محافظة حفر الباطن إلى أن المقطع قديم وحدث قبل عدة سنوات، وجميع من ظهروا فيه غادروا المملكة ولم يعودوا حتى الآن، فيما تم تحديد هوية مالك المكتب والقبض عليه، وهو مواطن، تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.