تأخر استلام مشاريع وزارة الإسكان.. وحاجز: تلقيت رسالة تهديد

اشتكى حاجز بمشاريع وزارة الإسكان يدعى عبدالعزيز الشمراني، اليوم، من تأخر تسلم الوحدة العقارية الخاصة به بعد مرور ما يقرب من عام على الموعد الخاص بالتسليم.

وقال في تصريحات تلفزيوينة إنه كان من المفترض أن يتسلم وحدته السكنية في 30 يناير الماضي

وأضاف أنه رغم تعهد المطور العقاري بتسليم المشروع بالكامل بنهاية 2021، إلا أن العمل متوقف حاليًا في المشروع.

وتابع: تم تسليم 14 وحدة عقارية فقط من أصل 590 وحدة بالمشروع”.

وقال إن لجنة البيع على الخارطة لم تنصفه في نزاعه مع المطور العقاري، بل فوجئ برسائل تهديد بفسخ العقد ما لم يتوقف عن الشكوى.