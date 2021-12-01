حالة_الطقس: هطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا ونشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 22-42 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 44 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.