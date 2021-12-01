يوفنتوس سيتعاون مع المحققين على خلفية صفقات مشبوهة

أكد المدير التنفيذي لشركة إكسور القابضة، جون إلكان،التي تسيطر على نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، يوم امس الثلاثاء، أنه يثق بعمل المحققين الذين يجرون تحقيقاً في انتقالات لاعبين مشبوهة، ومبالغ مزيفة في حسابات النادي.

نقلت وسائل الإعلام الإيطالية عن إلكان قوله: يتعاون يوفنتوس مع المحققين، وهو واثق من أنهم سيساعدون في تسليط الضوء على حقيقة المسائل المتنازع عليها.

وأضاف: بالنسبة لنا في إكسور، لدينا ثقة في القضاء، يوفنتوس لديه مجلس إدارة جديد، ورئيس تنفيذي جديد ماوريتسيو أريفابيني، ومدير رياضي جديد فيديريكو تشيروبيني، ومدرب جديد.

وتابع: هم مع الرئيس أندريا أنييلي، ونائب الرئيس التشيكي بافل ندفيد، يواجهون وقتاً صعباً كما يمكن أن يحدث، وأنا متأكد من أن مستقبل يوفنتوس سيكون عظيماً مثل ماضيه”.

وتحدث إلكان، سليل عائلة أنييلي القوية التي امتلكت يوفنتوس، أنجح ناد في تاريخ الدوري الإيطالي، بشكل شبه مستمر منذ ما يقرب من 100 عام، في “يوم المستثمر” في إكسور.

ويحقق المدعون في تورينو مع يوفنتوس وستة من المديرين الحاليين والسابقين، بينهم الرئيس أنييلي ونائبه ونجمه السابق ندفيد، والمدير الرياضي السابق فابيو باراتيتشي الذي، يعمل راهناً مع توتنهام، على خلفية مزاعم عن تقديم معلومات خاطئة لمستثمرين، وإصدار فواتير لصفقات غير موجودة.

ويتعلق التحقيق بحوالي 282 مليون يورو، من المكاسب الرأسمالية المعلنة في حسابات من المواسم الثلاثة الماضية على مجموعة من التحويلات.

كما أفادت وسائل إعلام محلية، أن النيابة العامة تحقق في احتمال عدم إدراج بعض المدفوعات لمهاجم يوفنتوس السابق النجم البرتغال كريستيانو رونالدو، في أحدث النتائج المالية للنادي، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، وسجلت خسارة قرابة 210 ملايين يورو في العام حتّى يونيو 2021.