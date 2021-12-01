شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة في جامعة الملك فهد للبترول #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM) عن توفر وظائف أعضاء هيئة التدريس بمسمى محاضر وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ متفرغ.

وظائف أعضاء هيئة التدريس في جميع الرتب في أنظمة التحكم :

التحكم الخطي وغير الخطي – التحكم الرقمي- تحكم العملية- تحكم قوي.

التحكم التكيفي- تحكم ذكي- نموذج التحكم التنبئي- نظرية التحكم المتقدم- أنظمة التحكم الشبكية.

الأتمتة والتحكم- الروبوت الذكي وتكنولوجيا الاستشعار – التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في أنظمة التحكم – نظام مراقبة الطائرات بدون طيار- التحكم المتقدم في المحركات والمحركات الكهربائية.

وظائف محاضر متعددة في مجال علوم البيانات:

معالجة البيانات والانحدار والتصنيف والتكتل -تحليل السلاسل الزمنية.

وظائف جميع الرتب (أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ متفرغ) في الهندسة الصناعية والمجالات ذات الصلة في أحد المجالات التالية:

بحوث العمليات – أنظمة الإنتاج / إدارة سلسلة التوريد – مراقبة الجودة / الإحصاء / علم البيانات – اقتصاديات الهندسة-نظم المعلومات الصناعية-العوامل البشرية / بيئة العمل.

من ضمن الشروط العامة إظهار الخبرة التدريسية في المجالات المذكورة أعلاه ويمتلك مهارات اتصال ممتازة.