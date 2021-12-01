إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 263.7 مليونا والوفيات إلى 5.233 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 263 مليونا و75 ألفا و111 مصابا، حتى صباح الأربعاء 1 ديسمبر / كانون الأول 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و233 ألفا و340 حالة، فيما تعافى 234 مليونا و584 ألفا و397 حالة.

وسجّلت الهند خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8 آلاف و954 إصابة بفيروس كورونا، و267 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات 34 مليونًا و596 ألفًا و776 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 469 ألفًا و247 وفاة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 98824 إصابة.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 91 من الإصابات الجديدة محلية. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وأعلن في جنوب البرازيل تسجيل إصابتين مؤكّدتين بـ”أوميكرون”، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لدى مسافرين.

وقالت حكومة ولاية ساو باولو في بيان الليلة إنّ وزارة الصحّة في الولاية تأكدت من عملية التحقّق من هذه المتحوّرة خلال دراسة التسلسل الجيني للفيروس.

يذكر أن وزارة الصحة البرازيلية قد سجلت خلال الـ24 الماضية 9710 إصابات جديدة بكوفيد 19 و 305 وفيات لتبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد 22094459 ، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 614681.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء عن تسجيل كوريا الجنوبية 5,123 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 452,350 إصابة.

كما سجلت البلاد 34 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3,658 وفاة.