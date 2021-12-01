تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 187.15 ريال

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الأربعاء 1 ديسمبر 2021، بالرغم من ارتفاع المعدن الأصفر بالبورصات العالمية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، إلى نحو 213.88 ريال (57.01 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات الأربعاء في السعودية، إلى نحو 187.15 ريال (49.88 دولار)

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في باكورة تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية، إلى نحو 160.42 ريال (42.76 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الأربعاء، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 124.77 ريال (33.26 دولار).

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، انخفاضا إلى نحو 6652 ريالًا (1773 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 1497 ريال (399.08 دولار).