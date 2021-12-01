أكسفورد تهدئ المخاوف: لا دليل على فشل اللقاحات الحالية في مواجهة #أوميكرون

قالت جامعة أكسفورد، إنه لا يوجد دليل على أن اللقاحات الحالية لن توفر بعض الحماية ضد متغير أوميكرون، بينما يتدافع العلماء لتقييم طفرة كوفيد-19 الجديدة.

وأكدت الجامعة ، أنه بالرغم من ظهور متغيرات جديدة خلال العام الماضي، استمرت اللقاحات في توفير مستويات عالية جداً من الحماية ضد الأمراض الشديدة ولا يوجد دليل حتى الآن على أن أوميكرون مختلف تماماً.

ويسارع صانعو الأدوية لاختبار لقاحاتهم وعلاجاتهم ضد أوميكرون وسط مؤشرات على أنه يمكن أن ينتشر بسرعة أكبر ويتجنب حماية اللقاح بسبب العدد الكبير من البروتينات الشائكة التي تظهر عليه.

وقالت الشركات والعلماء جميعاً إن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع قبل معرفة التأثير الحقيقي، مع القليل من البيانات حتى الآن.

بدورها، تختبر شركة أسترازينيكا، والتي شاركت جامعة أوكسفورد في تطوير لقاح ضد كوفيد-19، لقاحها وتجري بالفعل أبحاثاً في بلدان مثل بوتسوانا.

وأضافت أن أكسفورد لديها “الأدوات والعمليات المطبقة” لتعديل اللقاح بسرعة لاستهداف أوميكرون إذا لزم الأمر.

من جانبها، قالت شركة فايزر إنها ستعرف خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة مدى نجاح لقاحها في مقاومة أوميكرون، بينما أكد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة مودرنا أن الطفرات العديدة في البديل تشير إلى أن هناك حاجة إلى لقاحات جديدة.

وشكك رئيس هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا للبرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء في أنه ليس من المعروف ما إذا كانت التعديلات ستكون ضرورية، لكن الأمر سيستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر للمصادقة على نسخة جديدة من لقاح مطور.

وأثار متغير أوميكرون فزع العلماء بسبب العدد الكبير من الطفرات التي يحتويها، أكثر بكثير من متغير دلتا شديد الانتقال. وتعود غالبية التغييرات إلى البروتين الشائك للفيروس، والذي يستخدمه لدخول الخلايا والذي كان هدفاً للقاحات الحالية المصرح بها.