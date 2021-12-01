أوقاف صالح الراجحي: تأمين 936 حمولة وايت ماء لـ 78 أسرة محتاجة بالطائف

أطلقت إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي برنامج “حياة الماء” دعماً لجمعية البر الخيرية بمركز وادي محرم والهدا بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة من خلال تأمين عدد (936) تسعمائة وستة وثلاثين (حمولة) وايت ماء لـ(78) ثمانية وسبعين أسرة محتاجة، حيث تتكفل إدارة الأوقاف بتوفير المياه الصالحة للشرب لمدة سنه.

ويأتي ذلك استشعاراً منها بأهمية توفير المياه الصحية للمحتاجين إليها، حيث يهدف هذا البرنامج لتأمين المياه للأسر الفقيرة والأيتام والأرامل في منازلهم، مع مراعاة جودة المياه ونقائها، حيث يتم تأمين المياه من مصادر آمنة، سالمة من التلوث، لتسد حاجة المستهدفين، مما يسهم في المحافظة على الصحة العامة، حيث ورد في السنة النبوية ذكر أفضل الصدقات الجارية عند الله تعالى، ومن تلك الصدقات سقيا الماء، فقد روي عن الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: ( قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء).

وإن هذا الأجر يتضاعف بلا شك إذا كان سقيا الماء لإنسان اشتد به العطش ومن هذا المنطلق حرصت أوقاف الشيخ صالح الراجحي على توفير المياه العذبة الصالحة للشرب والاستخدام للأسر المحتاجة مما يسد حاجة تلك الأسر بأهم متطلبات الحياة.

وأكد الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ / عبدالسلام بن صالح الراجحي أن إدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي ومنذ تأسيسها دأبت على استشعارها لحاجة الناس في جميع المجالات.

وأشار الراجحي للجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكتنا المباركة في توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين في كافة المجالات فقد عمّ التطور والازدهار كافة أرجاء البلاد، وبُذلت الجهود الملموسة في سبيل توفير المياه العذبة، فكانت البداية من مكة المكرمة والمدينة المنورة لتلبية حاجة السكان والوافدين إليهما من حجاج بيت الله الحرام, وتواصلت الإنجازات في عهود الخير لقادة هذا البلد الكريم المعطاء، إلى عهدنا المزدهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه حتى أصبح الماء في متناول الجميع.

واختتم الراجحي تصريحه بحمد الله أن يسّر لإدارة الأوقاف ما يعينها على تقديم خدماتها الخيرية ‏والإنسانية في بلادنا المباركة.

وقدّم شكره لمقام خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله، على التسهيلات الكبيرة المقدمة للمؤسسات الخيرية المانحة.

سائلاً المولى عز وجل أن يجعل الأعمال الخيرية التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الواقف الوالد الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته وجميع العاملين في إدارة الأوقاف.