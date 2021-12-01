القيادة تهنئ رئيس دولة #الإمارات بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد – أيده الله -، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة مماثلة، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس دولة الإمارات، راجياً لحكومة وشعب الإمارات الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.