فيروس #كورونا… 40 ألف إصابة جديدة و161 وفاة خلال 24 ساعة في بريطانيا

سجلت بريطانيا 40 ألفاً و501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 161 حالة وفاة جديدة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 ملايين 285 ألفاً و745 إصابة، والوفيات إلى 145 ألفاً و414 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه قد تم إعطاء 116 مليوناً و436 ألفاً و519 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.