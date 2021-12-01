أمريكا.. الترخيص باستخدام أقراص « #ميرك» المضادة لـ #كورونا في الحالات الطارئة

أصدرت لجنة خبراء تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ترخيصا بعقار «مولنوبيرافير» للعلاج من مرض كوفيد-19، ولكن بشرط استخدامه في حالات طارئة محددة وللأشخاص المعرضين لأخطار صحية مرتفعة.

وصوتت اللجنة، حسب تقارير وسائل إعلام عالمية نشرتها اليوم من بينها أسوشيتيد برس، بالاستخدام الطارئ للعقار الذي تنتجه شركة ميرك، بأغلبية 13 عضواً مقابل 10 .

والعقار الذي طورته شركة ميرك عبارة عن أقراص يتناولها المرء في منزله بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من ظهور أعراض كوفيد-19 عليه.

وأكد ديفيد هاردي، أحد أعضاء اللجنة الذين صوّتوا لصالح الترخيص لهذا الدواء أن هذه أول فرصة تتيح علاجا عن طريق الفم يتناوله المريض خارج المستشفى للعلاج من الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة من المرض.

لكن خبراء آخرين عبروا عن قلقهم إزاء فعالية الدواء في تجنب الحاجة لدخول المستشفى أو حتى الوفاة، وهي فعالية انخفضت نسبتها إلى 30% فقط بحسب ما أظهرت البيانات التي نشرت الجمعة وأخذت في الحسبان إجمالي الذين شاركوا في التجارب السريرية التي أجريت على هذا العقار.

ويشار إلى أن فعالية الدواء بحسب البيانات الأولية التي استندت إلى جزء فقط ممن شاركوا في الدراسة السريرية بلغت 50% .

كما عبر خبراء آخرون عن مخاوفهم إزاء العقار الجديد، محذرين من أنه قد يؤدي إلى حدوث طفرات فيروسية جديدة غير مرغوبة، ومن ثم متحورات جديدة، وذلك نتيجة للتقنية التي استخدمتها شركة ميرك في تطوير هذا الدواء.

كما حذر آخرون من استخدامه للنساء الحوامل والاستعاضة عنه بأدوية مثل الأجسام المضادة الصناعية، موضحين أن التجارب على الحيوانات أظهرت تشوهات خلقية للأجنة التي تناولت العقار .