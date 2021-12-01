أمانة جدة تنفذ حملة على البسطات العشوائية

واصلت أمانة محافظة جدة تنفيذ جولات ميدانية مكثفة بهدف مكافحة الظواهر السلبية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمنع المخالفات ومكافحة “البيع العشوائي” في الطرق وداخل الأحياء التابعة لبلدية الجامعة.

وأسفرت الحملات الميدانية التي جرت اليوم الأربعاء عن مصادرة 3 أطنان من الخضروات والفواكه، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

وأوضحت الأمانة، أن الفرق البلدية نفذت أعمال إزالة بسطات الخضراوات والفواكه، حيث جرى حجز 6 من السيارات المستخدمة من قبل الباعة الجائلين، وتسليم الكميات المصادرة للجمعيات الخيرية.