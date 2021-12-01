“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 88.16 نقطة ليقفل عند مستوى 10849.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معدنية، وصدر، والسعودي الفرنسي، والدريس، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وتهامة، والباحة، وبترولكم، وعذيب للاتصالات، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.92%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والتصنيع، والإنماء، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وصدر، وسابك، والإنماء، وسبكيم العالمية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 100.23 نقطة ليقفل عند مستوى 22426.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 660 ألف سهم تقاسمتها 2136 صفقة.