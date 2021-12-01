كيف تتأكد من تداولك مع شركة تداول سعودية مرخصة 

يعد التداول في المملكة العربية السعودية أكثر الأسواق التي تجذب المستثمرين لها ويعد الطلب كبير على تداول الفوركس من الأسواق في المملكة، ولهذا تم إصدار ترخيص من قبل هيئة سوق المال السعودي لدى تداول فوركس لعدد من الشركات العالمية والمحلية، والتداول في السعودية يمكن أن يكون عن طريق شركات تداول معتمدة التي تكون من هيئة سوق المال أو ايضا شركات تداول المضمون التي لها تراخيص أخرى كترخيص والبورصات القبرصية CySEC وهيئة الأوراق المالية أو FCA وهي سلطة السلوك المالي البريطانية.

شركة تداول سعودية مرخصة

اغلب شركات التداول الموثوقة في السعودية متاح فيها ميزة هي المطلوبة بكثرة في سوق تداول الفوركس في السعودية، وهي حساب تداول إسلامي الذي يكون متوافق مع الشريعة الإسلامية لأنها لا تقوم بفرض نوع م الفوائد وهو فوائد ربوية على حسابات التداول، ولكن شركات التداول المرخصة لا تكون كلها شركات محلية ويعد التداول في المملكة العربية السعودية هو من أكبر الأسواق، وتنمو نسبة المستثمرين سنويا بشكل كبير في سوق تداول الفوركس في السعودية، وهذا ما جعل المستثمر السعودي يقوم بالبحث عن شروط تكون خاصة بالتداول غير متاحة في سوق تداول في السعودية والتوجه يكون متجها نحو شركات التداول المعتمدة والشركات الخاصة بالتداول المضمونة المرخصة العالمية.

شركات التداول السعودية معتمدة ومضمونة

جميع شركات التداول لا تكون معتمدة وآمنة ولكن عليك أن تعمل بعض التحدي لكي تتعرف على شركات التداول المضمونة وتتعلم كيفية اختيار شركة تداول موثوقة في السعودية ، وأيضا الشركات المالية التي تكون مرخصة من قبل الهيئة ومثال علي ذلك يوجد العديد من الشركات التي تقوم باستغلال الجهل الذي يكون عند بعض المواطنين، والتي تنشر الإعلانات الترويجية بعنوان تداول السعودية الذي يكون راجح وايضا تداول أرامكو ونسبة الإعلانات الحقيقية من تلك الإعلانات هي فقط 5 % ، أما الباقي وهو 95 % تقوم بالبحث عن فرصة لكي تغش المتداول السعودي بأحد الطرق الذكية، ولهذا دائما ما نقوم بإعطاء نصيحة وهي التأكد من أن شركات التداول لديها مصداقية قبل التعامل معها في عملية فتح حسابات القيام بإيداع بنكي لكي نتجنب حدوث الاحتيال بقدر الإمكان.

طرق التأكد من تراخيص شركة التداول في السعودية

عندما تكون مقبل على القيام بفتح حساب تداول وأيضا محفظة استثمارية، وترغب في أن تدخل سوق تداول الفوركس في السعودية فهذا يعد أمر بسيط كل ما عليك هو مراجعة القائمة الخاصة بالشركات التي تكون غير مرخص في المدرج على الموقع الخاص بهيئة سوق المال في السعودية.

معايير احسن شركات التداول العالمية المرخصة في السعودية

هناك معايير لأفضل شركات التداول العالمية المرخصة في المملكة العربية السعودية عندنا تكون الشركة غير مدرجة لدى القائمة، ولكن هذا لا يؤكد إذا كانت الشركة موثوقة أم لا وهناك شركات تظهر من حين لآخر هدفها فقط النصب والاحتيال، ولهذا نقوم بإعطاء نصائح قبل الدخول للسوق بأخذ خطوات احترازية خاصا سوق التداول السعودية ومن هذه الخطوات:

القيام بفحص التراخيص الخاصة بالشركة المتاحة على الموقع الرسمي

لا تقوم بتحويل الأموال عن طريق وسيط وطرف ثالث والتعامل يكون عن طريق البنك الرسمي

شركات التداول المرخصة لا تقوم بإدارة حسابات الزبائن ولا تقوم بإتاحة توصيات تداول.

شركات التداول المرخصة تكون حاملة ترخيص أمريكي موثوق، ترخيص أوروبي موثوق، ترخيص دولة لها سمعة معروفة بالتداول الأمن مثل أستراليا، أو ترخيص من دولة عربية موثوقة في التداول مثل السعودية، وإذا كان هناك ترخيص غير ذلك توضع الشركة مباشرة تحت قائمة الشركات المشكوك بنشاطها.

أفضل هيئات رقابية في سوق التداول والاستثمار

يوجد العديد من الشركات الخاصة بالتداول المرخصة في السعودية ولكن هي غير محلية، ولكن تكون من هيئات رقابية عالمية في الأسواق الخاصة بالاستثمار والتداول، وأيضا الفوركس التي يتم الاعتماد عليها في حالة فتح حساب للتداول من خلال هذه التراخيص وهي :

ترخيص تابع لهيئة الأوراق المالية وأيضًا والبورصات القبرصية وهو CESYC.

ترخيص تابع سلطة السلوك المالي البريطاني وهو FCA .

ترخيص خاص بهيئة توجيه الأسواق الذي يكون في الأدوات المالية

ترخيص خاص بهيئة توجيه الأسواق لدي الأدوات المالية وهو MiFID

هيئة الأوراق المالية وأيضا الاستثمارات الأسترالية وهي اسيك ASIC.

تراخيص فينما أو الهيئة العامة لأسواق المالية في سويسرا.

شركات التداول في السعودية موثوقة

لا تعد جميع شركات التداول في المملكة العربية السعودية موثوقة ولكن يوجد الكثير من الشركات الوهمية التي تعمل على نشر الإعلانات الترويجية عن الاستثمار والتداول، وتقدم للمواطنين وعود عن الأرباح وجميع هذه الشركات وهمية

فتح حساب تداول من السعودية:

يمكن فتح حساب تداول في السعودية بكل سهولة ويكون من غير مشاكل ولكن ينبغي أن يتم اختيار شركات تداول تكون مرخصة طبقا لبعض المعايير المعروفة داخل التراخيص والتي تضمن أن يكون عملها موثوق به.

التداول مسموح في السعودية

لا يوجد قانون يقوم بمنع أو إيجاز التداول في السعودية ولكن توجد بورصة كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية تسمى بالتداول، ولذلك يعتقد البعض أن التداول في السعودية يكون مسموح عندما لا يكون مخالف للقوانين المعينة الخاصة به أو مخالف للشروط الممنوعة بالسعودية وهذا يكون ممنوع.

افضل شركات التداول الموثوقة السعودية

عندما نقوم بترشيح شركات التداول التي تكون موثوقة لفتح حساب تداول سعودي على مجموعة من العوامل المعقدة والتي يصعب على المبتدئين أن يفهمها، ويستخدم المعايير لكي يتم اختيار الشركة الأمثل له ويعد ذلك مغامرة البدء، فيها يكون بجدية كبيرة ومن المعتاد أن تتقاطع الطرق الخاصة بامتلاك فرصة العمر أو أيضا أن يقوم بالوقوع في فخ النصب من بعض الشركات وخاصة حينما يقوم الشخص بإيداع كل ما يملك من أموال فتكون تلك هي الواقعة الكبيرة له.