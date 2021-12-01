مشعل الحارثي وسالم بن جخير يحييان أمسية شعرية.. وفهد فصلا: هناك عمل قوي قادم بعد تتويج الهلال بآسيا

أكد المنشد فهد بن فصلا، في تصريح خاص لـ”الوئام”، أن هناك عمل شله قادم سيكون ناجحا وقويا، لافتا إلى أن هذا العمل يأتي بعد تتويج الهلال بالبطولة الآسيوية.

وراهن “فصلا” على نجاح هذا العمل، على القاعدة الجماهيرية التي يحظى بها نادي الهلال السعودي في كل أرجاء الوطن العربي.

وفي الصعيد ذاته، أحيا الشاعرين مشعل بن محماس الحارثي، وسالم بن جخير، أولى أمسيات الشعر على مسرح أبو بكر.

وانطلقت الأمسية مع الشاعر المخضرم مشعل الحارثي، بالقصيدة المعروفة (يا نجد دوبه طرف الليل دوبه)، كما ألقى سالم جخير، قصائدا وطنية.

وأطرب فهد بن فصلا، بصوته العذب، الحضور ببداية شيلة (هذا السعودي فوق فوق).

وفي النهاية، تم تكريمهم من المشرف العام على الأمسيات الشعرية عبدالله بن حمير القحطاني.