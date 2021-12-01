بريطانيا.. 22 حالة إصابة مؤكدة بمتحور “أوميكرون”

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم، عن وجود 22 حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد (أوميكرون) في المملكة المتحدة.

وحذر الوزير البريطاني في تصريحٍ له من أن عدد الإصابات بالسلالة المتحورة الجديدة في طريقها للارتفاع، مضيفًا أن اللقاحات المعززة ستساعد في الحماية من الإصابة بمتحور “أوميكرون”.

ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية في وقت سابق عن هدف جديد لتقديم جرعات معززة لجميع البالغين بحلول نهاية شهر يناير، ما يعني تسريع برنامج التعزيز بمقدار مليون جرعة إضافية في الأسبوع الواحد.