لا تستخف بعزم وقوة شعبنا.. #الصين تستدعي سفير #اليابان

استدعت الصين سفير اليابان لديها رداً على تعليقات بشأن تايوان من جانب رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس أن هذه الخطوة تأتي رداً على تعليق من جانب شينزو آبي الذي قال علنا إن اليابان والولايات المتحدة لن تقفا مكتوفي الأيدي إذا هاجمت الصين تايوان.

وقالت نائبة وزير الخارجية الصيني هوا تشون ينج إن تصريحات آبي التي جاءت خلال اجتماع مع السفير شوي هيديو مساء الأربعاء “غير مسؤولة” و”تدخل سافر” في الشؤون الداخلية للصين.

وأضافت أنه ينبغي على اليابان ألا “تستخف بعزم وقوة الشعب الصيني”.

وكان آبي قد قال في كلمة عبر الفيديو في حدث استضافه مركز أبحاث تايواني، إن حالة الطوارئ في تايوان سينظر إليها أيضاً على أنها حالة طوارئ للتحالف الأمريكي الياباني، وإنه لا ينبغي لبكين أن تسيء الحكم على ذلك.

كما قال آبي إن الصين ستلحق ضررا بالغا بنفسها اقتصادياً إذا غزت تايوان.

يشار أن لتايوان حكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها وتعارض أي شكل من أشكال الاتصال الدبلوماسي الرسمي بين تايوان والدول الأخرى.