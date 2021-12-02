ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 188 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021، ارتفاعا وسط صعود المعدن الأصفر بالبورصات العالمية.

وصعد جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 215.11 ريال (57.34 دولار).

كما صعد جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى نحو 188.22 ريال (50.17 دولار)

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 161.33 ريال (43 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.48 ريال (33.45 دولار).

كما سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب ارتفاعاً إلى نحو 6690 ريالًا (1783 دولارًا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية نحو 1506 ريال (401.37 دولار).