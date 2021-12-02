إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 263.7 مليوناً والوفيات إلى 5.243 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 263 مليونا و758 ألفا و247 مصابا، حتى صباح الخميس 2 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و242 ألفا و146 حالة، فيما تعافى 238 مليونا و95 ألفا و806 حالات.

وسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأرع وعشرين الماضية, 5266 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) 47 حالة وفاة.

وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس، بأن إجمالي عدد الاصابات في البلاد قد بلغت 457612, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات و3705.

كما سجلت البرازيل 11413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 283 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية​​​.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية الليلة إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 22.105.872 ، في حين ارتفع عدد الوفيات 614.964.

وسجلت الدنمارك عدداً من الإصابات القياسية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قدرت بـ5120 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أيام على فرض قيود جديدة تهدف إلى وقف الموجة الجديدة من الحالات.

وقررت السلطات الصحية الدنماركية فرض فحص إلزامي على المسافرين القادمين من الخارج، بعد رصد حالة إصابة بالمتحورة “أوميكرون” الجديدة لدى مسافر.

وخلال أسبوع بلغ عدد الحالات أعلى مستوى له مع 30600 إصابة، بزيادة نسبتها 8,8 % مقارنة مع الأسبوع السابق، وفقاً لأرقام للسلطات الصحية الدنماركية.