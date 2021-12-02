ارتفاع #أسعار_النفط 1.2% و#برنت عند 69.75 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، لتعوض خسائر اليوم السابق، إذ يترقب المستثمرون قرار أوبك+ حول سياسة الإنتاج، إلا أن عودة المخاوف حول متحور “أوميكرون” مع تزايد الإصابات حدت من مكاسب النفط.

ومن المرجح أن تقرر “أوبك” وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، الخميس ما إذا كان سيتم إطلاق المزيد من النفط في السوق كما كان مخططًا مسبقًا أو تقييد الإمدادات، وذلك بعدما قرر التحالف إضافة 400 ألف برميل يوميًا منذ أغسطس، إذ يحاول زيادة الإنتاج تدريجيًا بعد قرارات الخفض القياسية في 2020.

على صعيد آخر، تصاعدت المخاوف بشأن متحور “أوميكرون” بعد تسجيل أول حالة إصابة في الولايات المتحدة، فيما قررت إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” توسيع المتطلبات الحالية للمسافرين لارتداء أقنعة على الطائرات والحافلات والقطارات والقوارب حتى مارس، لمواجهة المخاوف حول متحور “أوميكرون”.

هذا، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأربعاء تراجع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 900 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من نوفمبر، في حين كان متوقع تراجعها 1.5 مليون برميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 1.2% عند 69.75 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:21 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير 1.3% أو 86 سنتًا مسجلة 66.43 دولار للبرميل.