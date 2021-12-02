“حميدتي” يحذر أوروبا وأمريكا من موجة لاجئين مصدرها #السودان

حذر نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق محمد حمدان “حميدتي” دول العالم من مواجهة أزمة لاجئين جديدة حال فتح بلاده الحدود.

وقال حميدتي، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن أوروبا وأمريكا قد تواجهان زيادة في عدد اللاجئين، إذا لم تدعما السودان في ظل حكومة حمدوك الجديدة التي ستشكل.

ودعا دول أوروبا وأمريكا إلي تنحية شكوكها جانبا، مؤكدا أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مصدر للاستقرار، مشيرا إلي أن الجيش السوداني يتعرض إلي حملات كاذبة.

وأكد حميدتي أن الحدود السودانية تخضع لمراقبة الجيش السوداني والقوات الأمنية قائلا: إذا تم فتح الحدود، فستحدث مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم.