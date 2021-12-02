أردوغان يقيل وزير المالية

أقال الرئيس التركي رجب طيب ردوغان، وزير المالية لطفي علون، وقرر تعيين نور الدين النبطي خلفا له.

ويأتي ذلك على خلفية أزمات اقتصادية متوالية شهدتها تركيا، كان انخفاض الليرة أبرز مظاهرها، فيما قرر أردوغان دعم إجراءات خفض الفائدة رغم التحفظات الكثيرة حيال ذلك.

وتصاعدت معدلات التضخم في تركيا مؤخرا لتتراجع الليرة أمام الدولار إلى مقدار 14 ليرة، فيما لعبت التصريحات الواردة من مسؤولي البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن التضخم دورا في هذا التراجع، وفق صحيفة زمان التركية.

وأظهر تقرير لـ«رويترز»، أن الليرة التركية منيت بخسارة حوالي 46 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري ونحو 28.3 في المئة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني فقط مؤكدة أن التراجع الذي سجلته الليرة خلال الشهر المنصرم يعادل أزمات أعوام 1994 و2001 و2018.