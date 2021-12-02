إعادة انتخاب مكتب التربية العربي لدول الخليج في عضوية اللجنة التوجيهية للفريق الدولي المعني بالمعلمين عن منظمات آسيا

عقد الفريق الدولي للمعلمين اجتماعاً لإقرار خطة العمل المستقبلية 2022-2025م، واعتماد تقرير الإنجاز للمرحلة السابقة وذلك في العاصمة الرواندية كيغالي، حيث شكر المجتمعون رئاسة الفريق الدولي المشتركة السابقة ممثلةً بالمملكة العربية السعودية وجمهورية النرويج، بعد انتخاب الرئاسة المشتركة الجديدة ممثلةً بجمهورية ألمانيا وجمهورية جنوب إفريقيا.

وتم في الاجتماع إعادة انتخاب مكتب التربية العربي لدول الخليج عضوًا باللجنة مُمثلا عن منظمات آسيا، مما يؤكّد المكانة المتنامية التي حققها المكتب في علاقاته بالكيانات التربوية والتعليمية على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ يعكسُ إعادة انتخاب المكتب للمرة الثانية دوره الواضح في صناعة التوجهات العالمية من خلال تواجده المؤثّر في المنابر الدولية، ومشاركته في البرامج والفعاليات مع أبرز المنظمات مثل اليونسكو ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومعهد اليونسكو للإحصاء ، ومكتب التربية الدولي ، ومعهد اليونسكو للتعليم مدى الحياة، والإيسسكو والألكسو وغيرها من المنظمات.

وأكد مكتب التربية العربي في هذا الاجتماع على استمراره في دعم برامج الفريق الدولي واللجنة التوجيهية في إطار رؤية وتوجهات الدول العربية ودول آسيا، وذلك انسجاماً مع أدوار المكتب وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها في إطار الدعم الكبير الذي يحظى به من أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء.

كما يشارك معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي في المنتدى الدولي حول سياسات المعلمين، وبحضور أصحاب المعالي وزراء التعليم ورؤساء المنظمات الدولية.