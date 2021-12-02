البنك_المركزي: ارتفاع القروض الممنوحة من #البنوك للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لـ 2082 مليار ريال

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 15% بنهاية شهر أكتوبر 2021، لتصل إلى 2082 مليار ريال مقارنة بنحو 1807 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من عام 2020.

ووفقًا لـ “ساما” فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر أكتوبر 2021 لتصل إلى 2010 مليارات ريال وذلك بارتفاع قدره 16%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، متجاوزة بذلك حاجز التريليوني ريال لأول مرة.

وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 72.5 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.