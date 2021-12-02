تباطؤ الطلب على هاتف #أبل الأحدث ” #آيفون 13″

أفاد تقرير أن “آبل” تبلغ مورديها بتباطؤ الطلب على جوالها الأحدث “آيفون 13″، مما يشير إلى أن بعض المستهلكين قرروا عدم تكبد المصاعب التي يواجهونها للعثور على الجوال.

وكانت وكالة “بلومبرج” أفادت قبل أسابيع أن “آبل” خفضت مستهدفها لإنتاج “آيفون 13” في العام الجاري بحوالي 10 ملايين جوال، بسبب مخاطر نقص المكونات، ووسط آمال بأن تعوض هذا الانخفاض في العام المقبل حينما يتحسن المعروض كما هو متوقع.

ومع ذلك أكدت مصادر للوكالة الخميس أن الشركة بدأت تخبر البائعين الذين تتعامل معهم بأن مستويات الطلب على الجوال قد لا تتحقق.

وأحبطت تأخيرات التسليم ونقص الجوالات العديد من المستهلكين على الرغم من توقعات بأن تحقق الشركة زيادة في المبيعات بنحو 6% إلى 117.9 مليار دولار في الربع الأخير من 2021.

ومع ذلك أكد “تيم كوك” المدير التنفيذي لـ”آبل” في إفصاح نتائج الأعمال في أكتوبر على أن الطلب على منتجات الشركة الجديدة قوي للغاية بدعم من الاهتمام بإصدار “آيفون” الأخير و”آيباد” وغيرها من المنتجات.

ولكن “كوك” أشار في الوقت نفسه إلى اضطرابات التوريدات كتحدٍ أساسي يواجه الشركة.