” #الاستثمارات_العامة” يجري محادثات مع ” #فوكسكون” لإنشاء مشروع مشترك لتصنيع #السيارات_الكهربائية

يجري صندوق الاستثمارات العامة، محادثات مع شركة فوكسكون التايوانية لإنشاء مشروع مشترك لتصنيع المركبات الكهربائية، وذلك من خلال كيان جديد تحت اسم “فيلوسيتي” (Velocity)، حسبما ذكرت مصادر لوكالة “بلومبرغ“.

وأضافت المصادر أن الصندوق سيكون المساهم الأكبر في الكيان الجديد، وستحتفط “فوكسكون” بحصة أقلية، كما ستوفر البرمجيات والإلكترونيات والهندسة الكهربائية للمركبات الكهربائية الجديدة.

وبيّنت أن المشروع المشترك يتطلع إلى تجميع مركبات كهربائية على هيكل مرخص من شركة “بي إم دبليو”، مشيرةً إلى أن الطرفين يستهدفان توقيع الاتفاق بنهاية العام الجاري، رغم عدم اتخاذ القرارات النهائية بعد، حيث إن الخطط قد تتغير.