” #فاو”: #أسعار_الغذاء العالمية تواصل ارتفاعها عند أعلى مستوى في 10 سنوات

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لرابع شهر على التوالي في نوفمبر مواصلة تسجيل أعلى مستوى في 10 سنوات، وسط زيادة الطلب على القمح ومنتجات الألبان.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس والتي نقلتها وكالة “رويترز”، ارتفع متوسط مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء -الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر- إلى 134.4 نقطة في نوفمبر على أساس شهري، مقارنة بـ132.8 في أكتوبر.

وتعد القراءة المسجلة في نوفمبر هي الأعلى للمؤشر منذ يونيو 2011، بينما ارتفع 27.3% على أساس سنوي.

ووفقًا للبيانات ارتفع مؤشر أسعار الحبوب 3.1% على أساس شهري وبنحو 23.2% على أساس سنوي، فيما زادت أسعار القمح لأعلى مستوى منذ مايو 2011.

وأوضحت البيانات أن أسعار القمح تلقت دعمًا من مخاوف متعلقة بأمطار غزيرة في أستراليا وحالة عدم اليقين حول التغييرات المحتملة في إجراءات التصدير في روسيا.

فيما زاد مؤشر منتجات الألبان بنحو 3.4% في ظل استمرار الطلب العالمي القوي على الواردات من الزبدة ومساحيق الألبان.

وارتفعت أسعار السكر بنحو 1.4% و40% على أساس شهري وسنوي على الترتيب، بينما سجل مؤشر منتجات اللحوم تراجعًا لرابع شهر على التوالي وذلك بنحو 0.9%، كما هبط مؤشر الزيوت النباتية 0.3%.