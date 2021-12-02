بمشاركة 35 جهة.. انعقاد ملتقى التوظيف التقني منتصف ديسمبر

تنظم الكلية التقنية بجدة، “ملتقى التوظيف التقني 2021″، على مدى يومين في منتصف ديسمبر الجاري، الذي يستهدف فتح المجال لخريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني والتعرف إلى متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية والتدريبية، بمشاركة أكثر من 35 جهة تمثل القطاع الخاص والحكومي.

وعدَّ عميد الكلية التقنية بجدة المهندس جميل بن سعيد عسلي الملتقى، إحدى أدوات الكلية لدعم وتعزيز جهود التوطين انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد.

وأشار إلى أن الملتقى الذي وفر حتى اليوم قرابة 4 آلاف وظيفة، سيعقد مجموعة من الورش المهنية والجلسات الحوارية ومجموعات العصف الذهني خلال فترة انعقاد المعرض، وبمشاركة من مختلف الجهات المشاركة.