هل تأخرت #الأمطار_في_السعودية في مواسم سابقة.. #المسند يوضح

أكد أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن تأخر الأمطار على معظم أرجاء السعودية لهذا الموسم 2021-2022 ظاهرة معتادة، وحدث يتكرر في بعض المواسم.

وقدم المسند العديد من الشواهد الرقمية العلمية وفقاً لتتبع بداية الأمطار لمحطة الرياض، مشيرًا إلى أن الأمطار تأخرت في المملكة خلال السنوات الماضية وفق ما يلي:

في موسم 1994-1995 حتى 7 فبراير (آخر الشبط).

في موسم 1998-1999 حتى 9 يناير (آخر المربعانية).

في موسم 1999-2000 حتى 16 يناير (أول الشبط).

في موسم 2001-2002 حتى 1 يناير (آخر المربعانية).

وأضاف: وعليه أقول لمن استبطأ هطول الأمطار، وتأخرها عن موعدها مسألة مألوفة، وحدث يتكرر في بعض المواسم، وليس أمراً شاذاً، بل أحياناً يتأخر حتى شهر أو شهرين أو أكثر، وما يقال عن الرياض ينسحب بالضرورة على معظم المناطق”.